MillionDay vinto 1 milione di euro a Porto Sant’Elpidio

Porto Sant’Elpidio celebra una straordinaria vincita da 1 milione di euro grazie al MillionDay! L’estrazione del 12 maggio ha sorriso a un fortunato residente, portando gioia e speranza in questa vivace comunità marchigiana. Scopriamo insieme i dettagli di questa incredibile fortuna!

Porto Sant’Elpidio (Fermo), 14 maggio 2025 - Grande festa per una maxi vincita nelle Marche grazie all’estrazione di lunedì 12 maggio del MillionDay. L’estrazione delle 20,30 ha infatti regalato una vincita da 1 milione di euro ad un super fortunato a Porto Sant’Elpidio, comune della provincia di Fermo. Il giocatore baciato dalla dea bendata, grazie ad una giocata plurima, si è portato a casa il primo premio di categoria grazie alla combinazione vincente 14, 15, 35, 44, 55. Dall’inizio dell’anno è la 15esima vincita milionaria centrata grazie al MillionDay, la 333esima dal lancio del gioco, come riporta Agimeg. Dal giorno del lancio, le vincite del MillionDay ammontano a oltre 945 milioni di euro, con 107.567 vincite da 1.000 euro. Ma la provincia di Fermo non è nuova quanto a maxi vincite: lo scorso aprile al Bar Giuly era stato vinto un milione di euro, sempre al MillionDay. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - MillionDay, vinto 1 milione di euro a Porto Sant’Elpidio

