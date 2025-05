Mille modi di vivere la bici con attività per tutte le età in Darsena arriva l’evento ' ByGo'

Scopri mille modi di vivere la bicicletta con l'evento Bygo, che celebra Ferrara come città delle biciclette! In Darsena del Volano, una giornata interamente dedicata alla mobilità sostenibile accoglie attività per tutte le età, promuovendo benessere, creatività e inclusione. Un'opportunità imperdibile per esplorare il mondo delle due ruote e divertirsi insieme!

Ferrara città delle biciclette (anche se a volte qualcuno se ne dimentica) ospita una giornata interamente dedicata alla mobilità sostenibile, al benessere e alla cultura delle due ruote. La Darsena del Volano si trasforma in uno spazio aperto di scoperta, creatività, inclusione, aggregazione e. 🔗Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Mille modi di vivere la bici con attività per tutte le età, in Darsena arriva l’evento 'ByGo'

