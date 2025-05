Mille è uscito ‘Il tempo le febbri la sete’ | Ecco la serenata a me stessa

È uscito "Il tempo, le febbri, la sete", il nuovo singolo di Mille, pseudonimo di Elisa Pucci. Con un titolo che evoca atmosfere retrò, Mille offre un viaggio sonoro unico. Autrice poliedrica, tra canto e recitazione, trasforma emozioni intime in arte, richiamando l'attenzione su di sé e sul suo stile inconfondibile.

E' uscito 'Il tempo, le febbri, la sete', il nuovo singolo di Mille. Un titolo che ricorda atmosfere retrò, come è lo stile di questa che più che una cantautrice è una viaggiatrice nel tempo. E’ l’emblema dell’artista, Elisa Pucci in arte Mille. Un’artista che canta, scrive, recita. E trasforma in vita tutto ciò che tocca. Elisa, come è nata 'Il tempo, le febbri, la sete'? "Non scrivo solo quando sto male, però questo brano è nato da una storia d'amore finita. Stavo male, stavo soffrendo per amore. Ricordo il momento preciso: ero in camicia da notte, in lacrime e ho iniziato a scrivere. Avevo bisogno del tempo per il dolore, le febbri per scaricare tutto quello che avevo passato e la sete per poter ricominciare ad avere il moto sia del corpo sia del cuore. Il momento di cui parlo è quello della trasformazione, è fondamentale autoconsolarsi. 🔗Leggi su Quotidiano.net