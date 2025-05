Milazzo ossa umane durante i lavori di scavo per la riqualificazione | fermato il cantiere

Durante i lavori di scavo per la riqualificazione di un'area a Milazzo, sono state rinvenute ossa umane, portando alla sospensione del cantiere. Il ritrovamento è avvenuto mentre si eseguivano operazioni per la realizzazione di un cordolo destinato a migliorare l’accessibilità per i pedoni, inclusi i portatori di handicap. La benna di un mezzo meccanico ha scoperto i resti.

Il ritrovamento durante i lavori di riqualificazione, in una zona di cantiere interessata dalle operazioni di scavo per la realizzazione di un cordolo di delimitazione del percorso pedonale destinato anche ai portatori di handicap. Le ossa sono state rinvenute dalla benna del mezzo meccanico.

