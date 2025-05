Milano viaggio al Giambellino | i muri invisibili tra comunità e la difficoltà di cambiare

Milano, Giambellino: un quartiere che nel centenario dalla sua nascita segna un viaggio tra storia e trasformazione. Noto per le sue radici popolari e l'impatto culturale, oggi si confronta con i muri invisibili tra comunità e la difficoltà di cambiamento. L’anima del quartiere vive, ma è sfidata da nuove realtà e dinamiche.

Milano – Il Giambellino quest’anno compie cento anni. Nato nel 1925 come quartiere popolare operaio, è diventato uno dei simboli di Milano, anche grazie alla “Ballata del Cerutti“ di Gaber e al celebre Bar, oggi gestito da imprenditori cinesi. L’anima popolare c’è ancora, ma è provata. Tra una comunità straniera che fatica a integrarsi, le case occupate, i muri scrostati, le auto abbandonate e l’insicurezza diffusa. Soprattutto attorno a Piazza Tirana e via Segneri dove, nonostante la nuovissima M4, sembra regnare l’anarchia. “Il degrado ha raggiunto livelli insostenibili. È un posto abbandonato: immondizia, droga, perfino escrementi. Bisogna avere paura a passare di qui, soprattutto per le donne”. Vittoria Rizzitelli aspetta l’autobus sotto i palazzi popolari e racconta il quartiere con amarezza: “Gli stranieri sono tantissimi. 🔗Leggi su Ilgiorno.it