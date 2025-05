Milano Ottantenne colpita con una lampada e poi strangolata | l’assassino ha 15 anni

Un orrore sconvolgente ha scosso Milano, dove una donna di 82 anni è stata brutalmente assassinata nella sua casa. L'aggressore, un quindicenne, ha inferto il colpo mortale utilizzando una lampada prima di strangolarla. La tragica scoperta è avvenuta mercoledì pomeriggio in via Verro, lasciando la comunità in uno stato di shock e incredulità.

Orrore e sgomento per l’efferato delitto consumatosi mercoledì pomeriggio in via Verro, nella periferia Sud di Milano. Una donna di 82 anni è stata strangolata a morte nella sua abitazione. Il 112 è stato allertato da una donna sudamericana, la quale ha raccontato che a uccidere l’anziana è stato il figlio quindicenne. Sul posto sono intervenuti Polizia di Stato e 118. In base ad una prima ricostruzione, il quindicenne è andato a trovare l’ex vicina di casa, amica di sua madre da anni. Poi è scoppiata la lite, a cui è seguita l’aggressione mortale all’anziana, colpita con una lampada. A chiedere aiuto al 112, poco prima delle 16, è stata la madre 44enne del minore. Quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto, per la donna non c’era più nulla da fare. Per anni lei e il figlio hanno vissuto accanto all’anziana, da qualche tempo si erano trasferiti in uno stabile poco distante. 🔗Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Milano. Ottantenne colpita con una lampada e poi strangolata: l’assassino ha 15 anni

