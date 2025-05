Milano è partita la nuova Ztl

Milano ha inaugurato la nuova ZTL, limitando l'accesso in centro a tutti i mezzi tranne rare eccezioni. Le strade del Quadrilatero della Moda si trasformano, diventando ancora più esclusive non solo per i clienti delle boutique, ma anche per un percorrere le vie senza traffico. Un cambiamento che promette di rivoluzionare la vita urbana.

Ventiquattro ore su ventiquattro ingresso vietato a tutti i mezzi eccetto rarissime eccezioni. È partita la nuova Ztl di Milano, in centro. E così le vie del Quadrilatero della Moda sono diventate ancora più esclusive: non per i clienti delle boutique ma per gli automobilisti.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Milano, è partita la nuova Ztl del Quadrilatero della Moda: divieti già attivi, ecco la mappa, il regolamento e le deroghe

Riporta msn.com: Vietati attraversamento e sosta dei veicoli senza permesso valido. Per due mesi niente sanzioni automatiche dalle telecamere, ma le multe possono essere emesse dai vigili ...

nuova ztl a Milano, gratis l’accesso solo a pochi mezzi nel cuore del quadrilatero della moda

Riporta gaeta.it: Milano introduce una ztl 24 ore nel quadrilatero della moda per ridurre traffico e inquinamento, favorendo pedoni, residenti e mezzi autorizzati, con impatti su commercio e mobilità sostenibile.

Milano, ecco la nuova ZTL: il regolamento e le regole da rispettare

Da msn.com: Partita la nuova zona a traffico limitato che coinvolge il Quadrilatero della moda: ecco le vie interessate e a cosa fare attenzione ...

