Milano che spettacolo piazza Po | Zona promossa a pieni voti ma qualche rifiuto di troppo

Piazza Po a Milano si rivela un angolo vivibile e apprezzato, ma non senza qualche criticità. Il signor Antonio, residente dal 2012, descrive un quartiere sicuro e ben curato, sottolineando l'importanza di spazi verdi. Tuttavia, alcuni rifiuti di troppo offuscano la bellezza del luogo, invitando a riflessioni sullo stato della città.

Milano – Un angolo vivibile di Milano. Il verde c’è, la sicurezza non è un’emergenza, il contesto è un bel quartiere ben abitato. Questo il quadro dipinto dal signor Antonio, che vive in via Ischia con la compagna e la figlia dal 2012. “Cercavamo una casetta con giardinetto e balcone – racconta –: non pensavamo di riuscire a trovare una soluzione così buona. E invece.qui mi trovo a meraviglia e il quartiere è verde, ci sono svariati giardinetti magari piccoli ma dimensione di famigliola”. Via Dezza, piazza Po, piazza Irnerio, Washington. Ordine e bellezza. “L’unico svantaggio è la situazione drammatica delle zanzare estive – sorride – anche se altrove non è diverso”. Zona promossa a pieni voti. O quasi. “Unico problema in piazza Po vedo qualche rifiuto di troppo, magari tirato fuori dalle cornacchie. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Milano, che spettacolo piazza Po: “Zona promossa a pieni voti, ma qualche rifiuto di troppo”

