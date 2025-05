Milano anziana uccisa da un 15enne straniero

La donna, di 82 anni, sarebbe stata prima tramortita con un colpo alla testa sferrato con una lampada e poi strangolata. 🔗Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Milano, anziana uccisa da un 15enne straniero

Milano, 81enne strangolata in casa. Le forze dell’ordine: “Uccisa da un 15enne che ha confessato”

Un ragazzo di 15 anni è accusato di avere ucciso una donna di 81 anni, strangolandola nell'abitazione in cui l'anziana abitava. L'omicidio è avvenuto in via Bernardino Verro, nella zona dei Navigli a

