Milano | anziana muore strangolata da un quindicenne ex vicino di casa La mamma ha chiamato il 112

A Milano, una tragica vicenda ha scosso la comunità: un quindicenne, ex vicino di casa, è accusato di aver strangolato l'82enne Teresa Emma Meneghetti. La madre del ragazzo, terribilmente colpita, lo ha denunciato chiamando il 112, portando alla luce un drammatico delitto che ha lasciato tutti senza parole.

Ha 15 anni ed è accusato, anche dalla sua mamma, di aver ucciso, strangolandola, una donna di 82 anni. E' stata proprio la mamma del ragazzo a telefonare al 112 per denunciare il figlio dopo che avrebbe strangolato a morte Teresa Emma Meneghetti, 82 anni, loro ex vicina di casa e amica di lunga data. È accaduto nel pomeriggio di oggi, 14 maggio 2025, in via Verro, periferia sud di Milano, intorno alle 16