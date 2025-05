Milano anziana 82enne uccisa in casa | sospettato un ragazzo di 15 anni

Un tragico fatto di cronaca scuote Milano: il pomeriggio del 14 maggio 2025, un'anziana di 82 anni è stata trovata morta nel suo appartamento in via Verro. Suspicato dell'omicidio è un ragazzo di soli 15 anni, accusato di aver strangolato la donna durante un violento alterco. La comunità è scossa da questo drammatico evento.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il delitto nel pomeriggio del 14 maggio in zona via Verro. Una donna di 82 anni è stata trovata morta nel suo appartamento a Milano, nel pomeriggio di martedì 14 maggio 2025, in via Verro, nella zona sud della città. La vittima sarebbe stata strangolata nel corso di una lite scoppiata all’interno della sua abitazione. La segnalazione al 112: “È stato mio figlio”. A chiamare i soccorsi, poco prima delle 16, è stata una donna sudamericana di 44 anni, che ha riferito al centralino del 112 un dettaglio sconvolgente: a uccidere l’anziana sarebbe stato suo figlio, un ragazzo di soli 15 anni. Sul luogo del delitto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e i soccorritori del 118, ma per l’anziana non c’era già più nulla da fare. La dinamica: lite violenta finita nel sangue. 🔗Leggi su Dayitalianews.com