Milano 15enne uccide l' anziana vicina

Un tragico episodio ha scosso la periferia sud di Milano, dove un ragazzo di 15 anni ha strangolato un'anziana di 82 anni nella sua abitazione. L'allerta è stata lanciata dalla madre del giovane, che ha contattato i carabinieri dopo aver appreso la drammatica notizia dal figlio. La situazione ha suscitato grande preoccupazione e sconcerto nella comunità.

19.20 Una donna di 82 anni è stata strangolata a morte nella sua abitazione nella periferia Sud di Milano. A chiamare il 112 è stata una donna sudamericana, la madre del ragazzino al quale il 15enne ha raccontato la tragedia.E la donna ha chiamato i CC: "Venite a prenderlo". Secondo la prima ricostruzione, il quindicenne è andato a trovare la ex vicina di casa, amica di sua madre da anni. Poi è scoppiata la lite (ancora ignoti i motivi), a cui è seguita l'aggressione mortale all'anziana, colpita con una lampada. 🔗Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Omicidio a Milano, 15enne uccide anziana e lo confessa alla madre. Lei chiama la polizia

Segnala msn.com: Un ragazzo di 15 anni avrebbe ucciso una donna di 81 anni, strangolandola, nell'appartamento in cui viveva l'anziana in via Bernardino Verro, in zona Navigli, ...

Milano, 15enne strangola e uccide la sua ex vicina e lo confessa alla mamma: la donna chiama la polizia

msn.com scrive: «Mio figlio mi ha raccontato di aver ucciso una donna». È la telefonata di una mamma alla polizia che confessa come il figlio di ...

Milano, 15enne strangola e uccide anziana dopo una lite e lo confessa alla madre

Scrive msn.com: Ha ucciso, stando a prime informazioni, l’anziana amica di famiglia nel suo appartamento al civico 46 di via Bernardino Verro a Milano. Così è morta una 82enne nel pomeriggio di mercoledì 14 gennaio: ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

DONNA MODERNA LANCIA #BEEGREEN, UN PROGETTO PARTECIPATIVO SOSTENIBILE PER FAR VIVERE 1 MILIONE DI API A MILANO

Donna Moderna, il magazine punto di riferimento nel segmento dei femminili, lancia un progetto dedicato al tema della sostenibilità e della biodiversità.