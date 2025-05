Milano 15enne uccide l’anziana ex vicina di casa | colpita con una lampada e strangolata La mamma chiama la polizia | è stato lui

Un tragico omicidio ha scosso Milano il 14 maggio 2025, quando una donna di 82 anni è stata trovata strangolata nella sua abitazione. Culmine di una violenta interazione, il colpevole è un ragazzo di 15 anni, ex vicino di casa. La madre del giovane ha allertato la polizia, rivelando che suo figlio è il presunto responsabile.

Milano, 14 maggio 2025 – Una donna di 82 anni è stata strangolata a morte nella sua abitazione, oggi mercoledì 14 maggio. Stando alle prime informazioni l'omicidio è avvenuto pomeriggio in via Bernardino Verro, quartiere Vigentino, nella periferia Sud di Milano. A quanto emerso, a chiamare il 112 è stata una 44enne di origini domenicane, la quale ha raccontato che ad aggredire l'anziana è stato il figlio, di soli 15 anni. Sul posto sono intervenuti Polizia di Stato e 118. La visita, la lite e l'aggressione . Secondo la prima ricostruzione, il quindicenne sarebbe andato a trovare la ex vicina di casa, amica di sua madre da anni e presso la quale la donna avrebbe anche lavorato come badante. Poi è scoppiata una lite per futili (ancora non precisati), e l'aggressione mortale all'anziana, colpita con una lampada e strangolata.

