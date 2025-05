Milano 15enne uccide l’amica della madre 82enne | ‘Mamma l’ho strangolata’

Un tragico episodio ha scosso Milano, dove un ragazzo di 15 anni ha ucciso l'amica della madre, un'82enne. La madre del giovane, in lacrime, ha contattato le forze dell'ordine ammettendo l'orrendo gesto del figlio, rivelando il dramma che ha colpito la loro comunità. I dettagli della tragedia stanno emergendo, lasciando tutti sotto shock.

La drammatica telefonata della madre del giovane alle forze dell’ordine. “ Mio figlio ha ucciso una donna. Venite subito ”. Con voce rotta dal pianto, una madre ha chiamato il 112 nel pomeriggio di oggi, denunciando il figlio di 15 anni, accusato di aver ucciso l’ex vicina di casa, Teresa Emma Meneghetti, 82 anni. L’ omicidio è avvenuto intorno alle 16 in via Verro, alla periferia sud di Milano. Ancora sconosciute le ragioni che hanno spinto il ragazzo, descritto nel quartiere come “problematico”, a compiere un gesto tanto estremo. Un legame di vicinato trasformato in tragedia. Il ragazzo, secondo la prima ricostruzione, si è recato poco dopo le 14:00 di mercoledì 14 maggio nell’appartamento di Teresa, che conosceva fin da bambino. La donna era un’amica di lunga data della madre, con cui aveva condiviso il ballatoio per anni. 🔗Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Milano, 15enne uccide l’amica della madre 82enne: ‘Mamma, l’ho strangolata’

