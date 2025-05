Milano 15enne uccide ex vicina di casa 82enne | confessa tutto alla mamma e lei lo denuncia

Un tragico episodio ha scosso Milano, dove un ragazzo di 15 anni ha ucciso la sua ex vicina di casa, un'82enne. Dopo una violenta lite, il giovane ha confessato l'omicidio alla madre, che ha subito denunciato l'accaduto. Le circostanze della disputa rimangono ancora poco chiare, mentre le autorità indagano sull'orribile evento.

Sembrerebbe che l'adolescente abbia avuto una furiosa lite con l'82enne, i cui contenuti non sono per ora stati rivelati, e poi abbia deciso di aggredirla fino ad arrivare ad ucciderla. Una volta tornato a casa avrebbe raccontato tutto a sua madre, che ha quindi allertato le autorità

