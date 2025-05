Milano, 15enne strangola l'ex vicina di casa di 82 anni. Poi racconta tutto alla madre che lo denuncia

Tragedia a Milano, dove un ragazzo di 15 anni ha strangolato l'ex vicina di casa di 82 anni. Dopo il brutale atto, il giovane ha confidato tutto alla madre, che, sconvolta, ha immediatamente denunciato l'accaduto. L’episodio è avvenuto nel quartiere Vigentino, sollevando un'ondata di shock nella comunità.

Tragedia a Milano. Un ragazzo sudamericano di 15 anni ha ucciso strangolandola un'anziana, ex vicina di casa della sua famiglia. Poi è rientrato a casa e lo ha confessato alla madre. È successo questo pomeriggio nel quartiere Vigentino, periferia di Milano. La madre del ragazzo, sotto choc, ha allertato la polizia che è intervenuta intorno alle 16 in via Bernardino Verro. La vittima, Teresa Emma Meneghetti di 82 anni, è stata strangolata e colpita con una lampada. È giallo sul movente dell'omicidio. Milano, 15enne uccide la vicina di casa strangolandola. "Mio figlio ha ucciso una donna, venite a prenderlo". Con queste parole, la voce rotta dal pianto e dallo sconcerto, la donna ha telefonato al 112 per denunciare il figlio di 15 anni, accusato di aver strangolato a morte Teresa Emma Meneghetti.