milano 15enne strangola e uccide un amica della madre

Un tragico delitto ha scosso Milano il 14 maggio, quando una giovane di 15 anni ha strangolato e ucciso Emma Teresa Meneghetti, un’amica della madre. La vittima, di 82 anni, è stata trovata senza vita nel suo appartamento in via Bernardino Verro, al civico 46. Le indagini delle forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Un delitto si è consumato nel pomeriggio del 14 maggio a Milano, in un appartamento di via Bernardino Verro, al civico 46. La vittima, Emma Teresa Meneghetti, 82 anni, è stata ritrovata senza vita nella propria abitazione. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, ad aggredirla sarebbe stato un 15enne di origini dominicane, che in passato aveva abitato nello stesso stabile insieme alla madre, una conoscente di lunga data dell’anziana. La donna, in più occasioni, avrebbe prestato aiuto alla vittima nelle faccende domestiche. La confessione e la dinamica dell’omicidio confessata dal 15enne. L’allarme è stato lanciato dalla madre del giovane, alla quale il figlio avrebbe confessato l’omicidio poco dopo essere rientrato a casa. Il minore, come da sua dichiarazione, sarebbe andato a trovare l’anziana e, al culmine di una discussione nata per motivi banali, l’avrebbe prima strangolata e poi colpita alla testa con una lampada. 🔗Leggi su Lettera43.it