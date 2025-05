Milano 15enne strangola e uccide la sua ex vicina e lo confessa alla mamma La donna chiama la polizia | Venite a prenderlo

In un tragico episodio avvenuto nel quartiere Vigentino di Milano, un ragazzo di 15 anni ha strangolato e ucciso la sua ex vicina di casa. Dopo il delitto, ha confessato l'accaduto alla madre, che ha subito chiamato la polizia per denunciare il figlio. Una svolta inquietante che ha scosso la comunità locale.

Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un?anziana vicina di casa e poi lo ha confessato alla madre. È successo questo pomeriggio nel quartiere Vigentino di Milano. La madre del ragazzo ha. 🔗Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Milano, 15enne strangola e uccide la sua ex vicina e lo confessa alla mamma. La donna chiama la polizia: «Venite a prenderlo»

Milano, 15enne strangola e uccide la sua ex badante e lo confessa alla mamma: la donna chiama la polizia

Da msn.com: «Mio figlio mi ha raccontato di aver ucciso una donna». È la telefonata di una mamma alla polizia che confessa come il figlio di 15 anni, di origine dominicana, abbia ...

Omicidio a Milano, 15enne uccide anziana e confessa tutto alla madre che chiama la polizia: “Mio figlio ha ucciso l’ex vicina”

Scrive informazione.it: Avrebbe strangolato un’anziana amica di famiglia. Poi l’avrebbe finita con un colpo di lampada in testa. Omicidio oggi pomeriggio in un’abitazione… Leggi ...

Milano, 15enne uccide l’anziana ex vicina di casa: colpita con una lampada e strangolata. La mamma chiama la polizia: è stato lui

Si legge su msn.com: Delitto in via Bernardino Verro, quartiere Vigentino: drammatica telefonata della 44enne alla polizia. L’aggressione dopo una lite per futili motivi. Il ragazzino si era recato dalle 82enne, amica di ...

