La recente sconfitta del Milan segna una tappa cruciale in una stagione deludente, riflettendo le lacune tra dirigenza, allenatore e rinnovi contrattuali. Complimenti al Bologna per la vittoria in Coppa Italia, frutto di impegno e merito. È ora di affrontare la realtà e smettere di tergiversare: serve un cambiamento profondo.

Complimenti al Bologna, la vittoria della Coppa Italia è meritatissima, la sconfitta del Milan lo è altrettanto. E` la fotografia di una stagione.

Milanmania: sconfitta meritata, la fotografia della stagione. Ds, allenatore e rinnovi: ora basta tergiversare

Come scrive calciomercato.com: Complimenti al Bologna, la vittoria della Coppa Italia è meritatissima, la sconfitta del Milan lo è altrettanto. E` la fotografia di una stagione che si conclude.

