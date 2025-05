Milan senza Cardinale ma c’è Singer e il Ds

Milan e Bologna stanno per dare il via alla finale di Coppa Italia all'Olimpico, con i rossoneri di Sergio Conceicao pronti a lottare nonostante l'assenza di Cardinale. In panchina, però, ci sono Singer e il direttore sportivo, pronti a sostenere la squadra. Le ultime notizie prima del fischio d'inizio promettono un match avvincente.

Le ultimissime dall’Olimpico prima del calcio d’inizio della finale di Coppa Italia tra i rossoneri di Conceicao e i rossoblu di Italiano E’ davvero tutto pronto per il calcio d’inizio della finale di Coppa Italia tra il Milan di Sergio Conceicao e il Bologna di Vincenzo Italiano. Milan senza Cardinale, ma c’è Singer e il Ds (LaPresse) – Calciomercato.it Lo Stadio Olimpico, che ospiterà l’incontro, è ormai già pieno, con i tifosi rossoneri e rossoblu che hanno occupato le loro postazioni senza alcun problema. E’ arrivato anche Jannik Sinner, invitato dal Diavolo al pari di Jasmine Paolini. Presente anche Gordon Singer, che insieme al padre ha voluto esserci per assistere alla partita. Non c’è, invece, come era sta annunciato giorni fa, Gerry Cardinale. Ma la sua assenza, ormai, non fa più notizia. 🔗Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Milan senza Cardinale, ma c’è Singer e il Ds

