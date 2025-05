Milan Scaroni contro Boban | Dice che non capiamo? Forse parla di sé stesso

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha risposto alle dichiarazioni di Zvonimir Boban di qualche giorno fa contro di lui 🔗Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Scaroni contro Boban: “Dice che non capiamo? Forse parla di sé stesso”

Su questo argomento da altre fonti

Milan, Scaroni a Boban: "La nostra dirigenza non capisce di calcio? Forse parla di sé stesso"

Si legge su calciomercato.com: Paolo Scaroni risponde per le rime a Zvonimir Boban. Il presidente del Milan ha dichiarato in vista della finale di Coppa Italia contro il Bologna di stasera a Roma:.

Scaroni 'per Boban non capiamo di calcio?Parla di se stesso'

Segnala ansa.it: "Boban ci ha detto che non capiamo di calcio? Parla di sé stesso". Cosi Paolo Scaroni, presidente del Milan, a margine dell'assemblea di Lega Serie A che si è tenuta al Coni, risponde alle accuse di Z ...

Boban senza freni: "Scaroni non c'entra nulla con il calcio. Mi chiese pure il CV: lo buttai fuori dall'ufficio"

Lo riporta eurosport.it: CALCIO - Seconda parte dell'intervista rilasciata da Zvonimir Boban al canale YouTube del giornalista Andrea Longoni e altre dichiarazioni infuocate: questa vol ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

APRILIA RS660 E' LA MOTO UFFICIALE DI MILAN GAMES WEEK-X

Milan Games Week, per la sua decima, storica edizione, ha deciso di porsi una sfida grandiosa: creare il primo evento all digital in Italia dedicato ai videogiochi, all?esport e alla cultura geek in diretta su Twitch.