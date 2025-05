Milan Scaroni a Boban | "La nostra dirigenza non capisce di calcio? Forse parla di sé stesso"

In un accesa polemica calcistica, Paolo Scaroni, presidente del Milan, risponde a Zvonimir Boban, affermando che "la nostra dirigenza non capisce di calcio, forse parla di sé stesso". Le dichiarazioni arrivano in vista della finale di Coppa Italia contro il Bologna, suscitando interesse e dibattito tra i tifosi e gli esperti del settore.

Paolo Scaroni risponde per le rime a Zvonimir Boban. Il presidente del Milan ha dichiarato in vista della finale di Coppa Italia contro il Bologna. 🔗Leggi su Calciomercato.com

Milan, Scaroni a Boban: "La nostra dirigenza non capisce di calcio? Forse parla di sé stesso"

Segnala calciomercato.com: Paolo Scaroni risponde per le rime a Zvonimir Boban. Il presidente del Milan ha dichiarato in vista della finale di Coppa Italia contro il Bologna di stasera a Roma:.

Scaroni 'per Boban non capiamo di calcio?Parla di se stesso'

Si legge su ansa.it: "Boban ci ha detto che non capiamo di calcio? Parla di sé stesso". Cosi Paolo Scaroni, presidente del Milan, a margine dell'assemblea di Lega Serie A che si è tenuta al Coni, risponde alle accuse di Z ...

Boban senza freni: "Scaroni non c'entra nulla con il calcio. Mi chiese pure il CV: lo buttai fuori dall'ufficio"

Riporta eurosport.it: CALCIO - Seconda parte dell'intervista rilasciata da Zvonimir Boban al canale YouTube del giornalista Andrea Longoni e altre dichiarazioni infuocate: questa vol ...

