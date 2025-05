Milan retroscena Conceicao | la svolta a poche ore dalla finale

A poche ore dalla finale di Coppa Italia contro il Bologna, il Milan vive un'importante svolta con il futuro del tecnico Conceição al centro di interessanti retroscena. Gli sviluppi, analizzati su ‘TiAmoCalciomercato’, potrebbero avere ripercussioni significative per la squadra rossonera, in una giornata che promette di essere cruciale per entrambe le squadre.

