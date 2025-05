Milan Reijnders può salutare | il suo erede è il nuovo Kessie

Il Milan si prepara a un'importante rivoluzione, salutando Reijnders e accogliendo il suo erede, il nuovo Kessié. Con la conferma di Sergio Conceicao in panchina, la programmazione del mercato potrebbe prendere forma. In questo contesto, i rossoneri affrontano una serata cruciale, determinante per il proseguo della stagione.

In casa Milan a sorpresa può restare Sergio Conceicao in panchina e potrebbe essere centrale per programmare anche il mercato. In tal senso, a quanto pare il primo rinforzo può essere quello considerato come il nuovo Kessie. Questa sera i rossoneri si stanno giocando una fetta importante di stagione, dal momento che la gara contro il Bologna che mette in palio un altro trofeo, vale a dire la Coppa Italia, può essere una svolta importante. La squadra di recente ha recepito le indicazioni di Sergio Conceicao e le ha fatte proprie, raccogliendo ottimi risultati sicuramente in Serie A ma anche nella coppa nazionale. In tal senso, la dirigenza non può non prendere seriamente in considerazione, adesso, la sua candidatura come nuovo allenatore del Milan da rifondare e da ricostruire. Milan, nome nuovo per il centrocampo per il nuovo Kessie