Milan Reijnders | La Coppa Italia non salverebbe la stagione Su Conceicao e futuro …

Tijjani Reijnders, centrocampista del Milan, ha espresso la sua opinione sulla Coppa Italia, sottolineando che vincere questo trofeo non basterebbe a salvare la stagione. In un'intervista a 'The Athletic', ha anche affrontato il tema del futuro della squadra e il mister Conceição, accennando alle sfide che l'attendono.

Tijjani Reijnders, centrocampista del Milan, ha rilasciato una breve dichiarazione a 'The Athletic' sulla possibilità di vincere il trofeo

