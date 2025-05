Milan Reijnders | Dopo ogni partita chiamo papà Ora segno di più perché …

Milan Reijnders, centrocampista olandese del Milan, ha rivelato a 'The Athletic' che dopo ogni partita chiama papà, condividendo le sue emozioni e progressi. In vista della finale di Coppa Italia contro il Bologna, ha anche dichiarato di segnare di più grazie al supporto familiare, sottolineando l'importanza delle radici nel suo percorso calcistico.

Tijjani Reijnders, centrocampista olandese del Milan, ha parlato a 'The Athletic' in vista della finale di Coppa Italia contro il Bologna

