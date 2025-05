Milan Reijnders | 14 punti in meno dell’anno scorso? Frustrante Però …

Tijjani Reijnders, centrocampista olandese del Milan, ha affrontato la frustrazione per i 14 punti in meno rispetto alla scorsa stagione in un'intervista a 'The Athletic'. In vista della finale di Coppa Italia contro il Bologna, Reijnders condivide le sue riflessioni e le aspettative per un'importante partita che potrebbe risollevare le sorti della sua squadra.

Il centrocampista del Milan Tijjani Reijnders, impegnato nella serata di oggi nella finale di Coppa Italia contro il Bologna che andrà in scena allo stadio Olimpico.

Le dichiarazioni di Reijnders in vista della sfida contro il Bologna. E' arrivato l'annuncio del giocatore olandese: ecco le sue parole

Reijnders a The Athletic:"La coppa può salvare la stagione? No, no, no. Non possiamo dire in caso di vittoria che la nostra sia stata una buona stagione".

