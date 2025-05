Milan le pagelle di CM | Leao ed Hernandez tradiscono difesa da film horror Reijnders stecca

Nella sconfitta del Milan contro il Bologna (0-1), prestazioni opache contrassegnano una serata da dimenticare. Leao e Hernandez tradiscono la difesa, cadendo in errori da "film horror", mentre Reijnders stecca. Maignan, pur senza colpe sul gol subito, si fa portavoce di un clima che passerà alla memoria come uno dei peggiori per la squadra.

Milan-Bologna 0-1 Maignan 6: non ha colpe sul gol, cerca di guidare la squadra ma la serata è di quelle che passeranno alla storia in negativo.. 🔗Leggi su Calciomercato.com

Milan, le pagelle di CM: Leao ed Hernandez tradiscono, difesa da film horror, Reijnders stecca

Milan-Bologna, le pagelle di CM: Ndoye sensazionale. Theo Hernandez e Leao tradiscono, fioccano i 5 nei rossoneri

Milan-Bologna 0-1, le pagelle rossonere: Theo sbaglia tutto (4), Pulisic la delusione che non ti aspetti (4.5)

Come scrive leggo.it: Non riesce la rimonta al Milan di Sergio Conceiçao che si deve arrendere alla rete di Ndoye. Una rete nata dalla mancata "scalata" di Theo Hernandez. I rossoneri vengono traditi da Rafael Leao che non ...

