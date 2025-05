Milan Ibrahimovic sì e Cardinale no | lo svedese verso un futuro istituzionale

Zlatan Ibrahimovic, icona del Milan, si avvia verso un futuro istituzionale, mentre Gerry Cardinale, patron di RedBird, sarà assente all’Olimpico per la finale di Coppa Italia. La separazione tra il legame emotivo del calciatore e la distanza del suo investitore mette in luce la diversa natura dei ruoli nel mondo del calcio.

Gerry Cardinale, patron di RedBird, fondo d`investimento che controlla il Milan, non sarà presente all`Olimpico per la finale di Coppa Italia. 🔗Leggi su Calciomercato.com

