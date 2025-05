Milan Florenzi spunta l’ipotesi rinnovo? La promessa ad Ibrahimovic al raggiungimento dell’obiettivo Dettagli e cifre

Milan e il futuro di Alessandro Florenzi sono al centro delle speculazioni: secondo Tuttosport, l’ipotesi di rinnovo si fa strada, con una promessa fatta a Ibrahimovic legata al raggiungimento di un obiettivo specifico. Ecco i dettagli e le cifre che potrebbero segnare il destino del terzino rossonero.

Milan Florenzi, spunta l’ipotesi rinnovo? La promessa ad Ibrahimovic al raggiungimento dell’obiettivo. Dettagli e cifre Come riferito da Tuttosport, è tema del calciomercato Milan da qui al termine della stagione il nodo rispetto al futuro di Alessandro Florenzi, rientrato a marzo dopo un grave infortunio al ginocchio e in scadenza di contratto a giugno. Le . 🔗Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Milan Florenzi, spunta l’ipotesi rinnovo? La promessa ad Ibrahimovic al raggiungimento dell’obiettivo. Dettagli e cifre

