Milan e Bologna la finale di Coppa Italia vale una stagione

Milan e Bologna si affrontano nella finale di Coppa Italia, un match che vale più di un trofeo: è un crocevia per le stagioni di entrambe le squadre. Mentre il Milan punta a consolidare la propria storia, il Bologna cerca riscatto. Questa sfida, che si svolge allo stadio Olimpico di Roma, rappresenta un momento decisivo per entrambe.

Chi per la storia e chi cercando di salvare una stagione il cui giudizio, comunque vada lo scontro finale dello stadio Olimpico di Roma, sarà negativa. Mai come in questa serata di metà maggio la Coppa Italia rappresenta uno spartiacque per le squadre che si sono guadagnate la possibilità di contendersi il trofeo. Da una parte il Milan che convive con l'etichetta di un'annata fallimentare, non emendabile nemmeno aggiungendo un trionfo a quello invernale di Riad in Supercoppa Italiana, dall'altra il Bologna che la coppa l'ha conquistata nell'ormai lontanissimo 1974 come ultimo atto di un'era indimenticabile e mai più tornata. Chi avrà la motivazione maggiore da mettere in campo? Sergio Conceiçao il cui destino appare segnato, addio a fine anno con o senza coppa in mano, o Vincenzo Italiano che le finali fin qui le ha giocate perdendole sempre? Lui che nel 2023 a Roma ci è arrivato sulla panchina della Fiorentina, dovendo poi cedere il passo all'Inter di Inzaghi nella stagione dell'amarezza in Conference League che si sarebbe poi ripetuta anche un anno dopo.

