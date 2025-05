Milan | Conceicao parla in conferenza i dirigenti a vedere il tennis

A Roma, durante gli Internazionali di Tennis al Foro Italico, i dirigenti del Milan assistono alla manifestazione, lasciando Sérgio Conceição da solo in conferenza stampa. L'assenza dei dirigenti solleva interrogativi e curiosità su come la squadra affronterà le sfide future, mentre l'attenzione si concentra su un evento che unisce sport e strategia.

I dirigenti del Milan agli Internazionali di Tennis al Foro Italico di Roma con Sérgio Conceição lasciato da solo in conferenza stampa 🔗Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan: Conceicao parla in conferenza, i dirigenti a vedere il tennis

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Milan, Conceicao: "Viviamo di risultati, la pressione in questo club è normale. Sul ballottaggio Jovic-Gimenez e Leao…”

Come scrive msn.com: Il tecnico del Milan, Sergio Conceicao, parla in conferenza stampa alla vigilia della finale di coppa Italia contro il Bologna.Avverte più ...

Milan-Bologna, c’è l’annuncio in conferenza: Conceiçao e la confessione su Leao

Si legge su spaziomilan.it: È la vigilia della finale di Coppa Italia: domani sera, alle 21, Milan e Bologna si contenderanno il trofeo all’Olimpico. Sergio Conceiçao parlerà alle 16.30 in conferenza stampa presentando la sfida ...

Conceiçao: “Vinciamo la Coppa Italia dopo una stagione difficile. Il Milan ha nel Dna certe partite”

Segnala informazione.it: ROMA – Convinto, deciso. Sergio Conceiçao si presenta alla conferenza stampa della vigilia della finale di Coppa Italia contro il Bologna forte degli ultimi risultati del suo Milan, cinque vittorie su ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

APRILIA RS660 E' LA MOTO UFFICIALE DI MILAN GAMES WEEK-X

Milan Games Week, per la sua decima, storica edizione, ha deciso di porsi una sfida grandiosa: creare il primo evento all digital in Italia dedicato ai videogiochi, all?esport e alla cultura geek in diretta su Twitch.