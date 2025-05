Milan Bologna streaming e diretta tv | dove vedere la finale di Coppa Italia

Questa sera, mercoledì 14 maggio 2025, il Milan affronta il Bologna nella finale di Coppa Italia 2024-2025, in programma allo stadio Olimpico di Roma alle 21. Scopri dove seguire il match in diretta, sia in streaming che in TV, e le probabili formazioni delle due squadre. Non perdere l'emozione di questa sfida!

Milan Bologna streaming live, tv e probabili formazioni della finale di Coppa Italia. MILAN BOLOGNA STREAMING TV – Questa sera, mercoledì 14 maggio 2025, alle ore 21 Milan e Bologna scendono in campo allo stadio Olimpico di Roma per la finale della Coppa Italia 2024-2025. Dove vedere Milan Bologna in diretta tv e live streaming? Mediaset? Sky Sport? Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio: Dove vederla in tv e live streaming. La finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna sarà visibile in diretta tv in chiaro, gratis, su Canale 5. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Milan Bologna è in programma per le ore 21 di oggi, mercoledì 14 maggio 2025. In live streaming? Sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity. 🔗Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Milan Bologna streaming e diretta tv: dove vedere la finale di Coppa Italia

