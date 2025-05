Milan-Bologna | Singer presente a Roma assente invece Cardinale

Per la finalissima di Coppa Italia di questa sera tra Milan e Bologna sarà presente Gordon Singer, figlio di Paul Singer 🔗Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Bologna: Singer presente a Roma, assente invece Cardinale

Milan-Bologna, la Coppa Italia sta per raggiungere Roma con tante "Legends" tra cui Baggio

Secondo tuttosport.com: Tantissimi ex campioni del nostro calcio pronti a portare il trofeo nella capitale: presente anche Roberto Baggio.

Milan-Bologna: 5 curiosità sulla finale di Roma. Statistiche e numeri su Italiano e Conceiçao, precedenti tra le due squadre

Segnala eurosport.it: COPPA ITALIA - I rossoneri di Sergio Conceiçao e i rossoblù di Vincenzo Italiano si sfidano mercoledì 14 maggio all'Olimpico in un match senza appello.

