Milan-Bologna Signori | Il Bologna ce la può fare Italiano ha fatto un grande lavoro

Beppe Signori, storico ex attaccante del Bologna, ha espresso ottimismo per la squadra prima del match contro il Milan. Intervistato da Mediaset, ha elogiato il lavoro di mister Italiano, sottolineando che il Bologna ha tutte le possibilità di lottare per un buon risultato. Le sue parole accendono la speranza tra i tifosi emiliani.

Beppe Signori, storico ex attaccante del Bologna, è stato intervistato dai microfoni di Mediaset nel pre partita di Milan-Bologna 🔗Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Bologna, Signori: “Il Bologna ce la può fare, Italiano ha fatto un grande lavoro”

