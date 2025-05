Milan-Bologna Signori | I rossoblù ce la possono fare Italiano ha fatto un grande lavoro

Beppe Signori, storica leggenda del Bologna, ha parlato ai microfoni di Mediaset in vista della sfida contro il Milan. Con fiducia, ha elogiato il lavoro svolto da Italiano, sottolineando che i rossoblù hanno tutte le possibilità di centrare un grande risultato. È una partita cruciale che potrebbe riservare sorprese emozionanti.

