Milan-Bologna Reijnders carico | Aiuto la squadra in costruzione e in attacco

In vista della finale di Coppa Italia contro il Bologna, Tijjani Reijnders, centrocampista olandese del Milan, ha condiviso le sue impressioni sul momento della squadra. Con un approccio carico e determinato, Reijnders si propone di supportare i compagni nella costruzione di gioco e nell'attacco, contribuendo a un obiettivo ambizioso.

Tijjani Reijnders, centrocampista olandese del Milan, ha parlato a 'The Athletic' in vista della finale di Coppa Italia contro il Bologna 🔗Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Bologna, Reijnders carico: “Aiuto la squadra in costruzione e in attacco”

Le notizie più recenti da fonti esterne

Pagelle Milan-Bologna: Gimenez super, e ora chi gioca in finale? (7). Chukwueze energy drink (7). Pavlovic incenerito

Scrive corriere.it: Diciamo la verità: in molti, prima del via, si sono chiesti se non avesse più senso risparmiarlo in vista della gara crocevia di mercoledì. Arrivato a 51 partite stagionali solo col club, un po ...

Milan-Bologna, le pagelle di CM: Gimenez devastante, Chukwueze cambia la partita. Orsolini e Pulisic top

Come scrive calciomercato.com: (dal 78’ Musah s.v) Reijnders 6: quando verticalizza fa sempre male alla linea difensiva del Bologna. Il problema è che entra poco in quel tipo di giocata. Nel complesso prestazione sufficiente.

Milan-Bologna, grande chance per i due acquisti di gennaio

Lo riporta sportal.it: Sugli esterni Jimenez e Theo Hernandez mentre, in mezzo al campo, spazio a Loftus-Cheek (ormai completamente recuperato) e Reijnders. In attacco, Joao Felix, chiamato ad una prestazione importante ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Maltempo a Bologna: rinviata Bologna-Milan per allerta meteo

La partita Bologna-Milan, valida per la nona giornata di Serie A e originariamente programmata per sabato 26 ottobre 2024 alle ore 18:00 presso lo stadio Renato Dall’Ara, è stata ufficialmente rinviata a causa del maltempo.