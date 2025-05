Milan Bologna parla Italiano | I miei ragazzi sono stati incredibili! Dedico questa vittoria a Joe Barone

Nella finale di Coppa Italia, il tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano, esprime la sua emozione per la straordinaria prestazione della squadra. Intervistato da Mediaset, dedica la vittoria a Joe Barone, sottolineando l'impegno e la determinazione dei suoi ragazzi, che hanno saputo brillare sul campo contro il Milan. Un momento di gioia e orgoglio per i rossoblù.

Milan Bologna, parla il tecnico dei rossoblù Vincenzo Italiano: «I miei ragazzi sono stati incredibili! Dedico questa vittoria a Joe Barone» Vincenzo Italiano ha concesso un’intervista ai microfoni di Mediaset. Ecco le sue parole a pochi minuti dal termine della finale di Coppa Italia del Milan contro il Bologna. ITALIANO – «Dopo alcune delusioni penso che sia stata meritata. I miei ragazzi . 🔗Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Milan Bologna, parla Italiano: «I miei ragazzi sono stati incredibili! Dedico questa vittoria a Joe Barone»

