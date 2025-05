Milan-Bologna | orario probabili formazioni e dove vederla in tv in chiaro

Oggi, mercoledì 14 maggio, il Milan e il Bologna si sfidano nella finale di Coppa Italia all'Olimpico. Entrambe le squadre sono reduci da un recente incontro di campionato, in cui il Milan ha trionfato 3-1. Scopriamo orari, probabili formazioni e dove seguire il match in TV in chiaro.

(Adnkronos) – Finale di Coppa Italia all'Olimpico. Oggi, mercoledì 14 maggio, il Milan sfida il Bologna nell'ultimo atto del torneo nazionale. Le due squadra si sono affrontate proprio pochi giorni fa in campionato, quando i rossoneri si sono imposti 3-1 grazie alla doppietta di Santiago Gimenez e al gol di Christian Pulisic, che hanno ribaltato .

Milan-Bologna: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

