Milan Bologna Moncada sicuro | Non siamo favoriti ma possiamo solo vincere Sul futuro di Conceicao…

A pochi minuti dall'inizio della finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna, il direttore sportivo Moncada ha rilasciato un'intervista a Mediaset. Nonostante il Milan non sia favorito, Moncada esprime fiducia nella possibilità di una vittoria, mentre si parla anche del futuro di Conceição. Ecco le sue dichiarazioni.

Moncada ha parlato in un’intervista a Mediaset a pochi minuti dal fischio d’inizio della finale di Coppa Italia Milan-Bologna: le parole Moncada ha parlato in un’intervista a Mediaset. Ecco le sue parole a pochi minuti dal calcio d’inizio della finale di Coppa Italia del suo Milan contro il Bologna. LA PARTITA – «Oggi non siamo favoriti ma dobbiamo vincere, non abbiamo altre opzioni!». . 🔗Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Milan Bologna, Moncada sicuro: «Non siamo favoriti ma possiamo solo vincere. Sul futuro di Conceicao…»

Se ne parla anche su altri siti

Milan-Bologna, Moncada svela il futuro di Conceicao e parla di futuro: ecco il piano del Club

Si legge su notiziemilan.it: Milan-Bologna, Moncada svela il futuro di Conceicao e parla di futuro. Il dirigente rossonero ha svelato il piano del Club. Finalmente è arrivato il giorno della finale di Coppa Italia. Il Milan si gi ...

Milan-Bologna, una finale di Coppa Italia inaspettata ma imperdibile

Da newscalciomercato.eu: Chi l’avrebbe mai detto? La finale di Coppa Italia 2025 vedrà protagoniste Milan e Bologna, non le solite note. Niente Inter, Juventus o Napoli quest’anno, ma due squadre che promettono spettacolo pur ...

Milan, colpo inaspettato per la fascia: Moncada pronto a sorprendere

Come scrive msn.com: In casa Milan si guarda già al mercato, mentre in campionato potrebbe succedere di tutto… Il pareggio tra Lazio e Juventus e la vittoria del Milan sul Bologna hanno riacceso incredibilmente il campion ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Maltempo a Bologna: rinviata Bologna-Milan per allerta meteo

La partita Bologna-Milan, valida per la nona giornata di Serie A e originariamente programmata per sabato 26 ottobre 2024 alle ore 18:00 presso lo stadio Renato Dall’Ara, è stata ufficialmente rinviata a causa del maltempo.