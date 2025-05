Milan-Bologna Messina | Da tifoso rossonero voglio vincere ma …

Ettore Messina, CT dell'Olimpia Milano, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista della finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna 🔗Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Bologna, Messina: “Da tifoso rossonero voglio vincere, ma …”

Ettore Messina: «Milan, voglio la Coppa Italia, ma Bologna mi rimarrà sempre nel cuore, e il loro modello…»

calcionews24.com scrive: Le parole di Ettore Messina, coach dell’Olimpia Milano e tifoso del Milan, in vista della finale di Coppa Italia contro il Bologna Ettore Messina, coach dell’Olimpia Milano ma per anni alla Virtus Bol ...

Milan-Bologna, la finale. Zlatan Ibrahimovic carica i rossoneri: "Il Milan è pronto e avrà un tifoso in più: domani Jannik Sinner tiferà per noi"

Come scrive eurosport.it: COPPA ITALIA - Milan-Bologna, finale. Ibrahimovic carica i rossoneri: "Il Milan è pronto e avrà un tifoso in più: domani Jannik Sinner tiferà per noi".

COPPA ITALIA - Sinner: "Andrò all'Olimpico per Milan-Bologna"

Secondo napolimagazine.com: Jannik Sinner, tifoso rossonero, ha parlato di calcio dopo la vittoria su Cerundolo agli Internazionali d'Italia: "Andrò all'Olimpico per Milan-Bologna (finale di Coppa Italia, ndr). Ho deciso di gioc ...

