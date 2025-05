Milan-Bologna LIVE alle 21 la finale di Coppa Italia le formazioni ufficiali | Jovic e Castro vincono i ballottaggi in attacco

Questa sera alle 21, si accendono i riflettori sulla finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna. Le formazioni ufficiali sono pronte: Jovic e Castro superano i ballottaggi in attacco. Ecco il modulo scelto dai rossoneri, con Maignan tra i pali e un tridente offensivo da fuoco e fiamme. Segui la diretta per non perderti nulla!

Milan-Bologna, finale di Coppa Italia LE FORMAZIONI UFFICIALI MILAN (3-4-3): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Fofana, Reijnders,. 🔗Leggi su Calciomercato.com

Milan-Bologna LIVE alle 21 la finale di Coppa Italia

Milan-Bologna (calcio d`inizio alle ore 21:00) è la finale di Coppa Italia. Si gioca allo Stadio Olimpico di Roma.

Finale di Coppa Italia, Milan-Bologna live dalle 21. Dove vederla in tv in chiaro

Milan Bologna, alle 21 la finale di Coppa Italia.

Il Milan sfida il Bologna nell'ultimo atto del torneo nazionale: appuntamento alle 21 allo stadio Olimpico a Roma.

