Milan-Bologna LIVE 0-1 | Ndoye sblocca la finale di Coppa Italia

Nella finale di Coppa Italia, il Bologna sorprende il Milan con un gol di Ndoye, portandosi in vantaggio per 0-1. Gli emozionanti momenti del match si intensificano al 53' quando Fabbian assiste Orsolini, ma Theo Hernandez interviene prontamente. Scopriamo i momenti salienti di una sfida che tiene tutti col fiato sospeso.

Milan-Bologna 0-1, finale di Coppa Italia GOAL E AZIONI SALIENTI 53` GOAL - Fabbian serve in area di rigore Orsolini, anticipato da Theo Hernandez:. 🔗Leggi su Calciomercato.com

Approfondimenti da altre fonti

Milan-Bologna, risultato in diretta: LIVE (0-0)

Si legge su calciostyle.it: Visualizzazioni: 0 Milan-Bologna, cisiamo. Sta per partire la sfida dell’Olimpico che decreterà la prossima vincitrice della Coppa Italia con Milan e Bologna che si giocano tanto visto che in ballo c’ ...

Diretta Live di Milan-Bologna Coppa Italia 2024/2025. La cronaca della partita

Lo riporta sport.virgilio.it: Coppa Italia 2024/2025, Finale. Le ultime notizie sulla partita Milan-Bologna: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match.

Milan Bologna, Italiano perde un altro calciatore oltre Ndoye? Gli esami non mentono

Scrive milannews24.com: Milan Bologna, Vincenzo Italiano, dopo Ndoye, perde anche Pedrola: l’attaccante esterno salterà sia la gara del 9 maggio che la finale di Coppa Italia Estanis Pedrola, attaccante esterno del Bologna, ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Maltempo a Bologna: rinviata Bologna-Milan per allerta meteo

La partita Bologna-Milan, valida per la nona giornata di Serie A e originariamente programmata per sabato 26 ottobre 2024 alle ore 18:00 presso lo stadio Renato Dall’Ara, è stata ufficialmente rinviata a causa del maltempo.