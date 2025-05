Milan-Bologna LIVE 0-1 | Ndoye sblocca la finale di Coppa Italia ed esce dentro gli ex Pobega e Calabria

Nella finale di Coppa Italia, il Bologna sorprende il Milan con un gol di Ndoye, sbloccando il match sull'1-0. Gli ex Pobega e Calabria entrano in campo per cercare di risollevare la squadra milanese. Al 71`, Theo Hernandez offre un assist prezioso in area, ma le azioni decisive continuano a caratterizzare una partita intensa e avvincente.

Milan-Bologna 0-1, finale di Coppa Italia GOAL E AZIONI SALIENTI 71` - Theo Hernandez mette una bella palla a centro area, dove il neo-entrato. 🔗Leggi su Calciomercato.com

Milan Bologna 0-1, Ndoye sblocca l’incontro: i rossoneri sono chiamati a rimontare

Diretta Live di Milan-Bologna Coppa Italia 2024/2025. La cronaca della partita

Milan Bologna, Italiano perde un altro calciatore oltre Ndoye? Gli esami non mentono

