Milan-Bologna LIVE 0-0 la finale di Coppa Italia | Skorupski salva su Jovic

Nella finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna, il punteggio è bloccato sullo 0-0, con Skorupski protagonista con interventi decisivi. Al 10', il portiere bolognese ha salvato su Jovic, mantenendo viva la speranza per i suoi. La tensione cresce, mentre entrambe le squadre cercano di sbloccare l'incontro e conquistare il trofeo.

Milan-Bologna 0-0, finale di Coppa Italia GOAL E AZIONI SALIENTI 10` - Milan ancora pericoloso, Skorupski salva il risultato respingendo prima. 🔗Leggi su Calciomercato.com

Approfondimenti da altre fonti

Milan-Bologna, MOVIOLA LIVE: Orsolini e Freuler chiedono due rigori

Da msn.com: Di seguito gli episodi da moviola più importanti di Milan-Parma, finale della Coppa Italia. MILAN-BOLOGNA mercoledì 14/05 h. 21.00 ...

Milan-Bologna LIVE alle 21 la finale di Coppa Italia

msn.com scrive: Milan-Bologna, finale di Coppa Italia Milan-Bologna (calcio d`inizio alle ore 21:00) è la finale di Coppa Italia. Si gioca allo Stadio Olimpico di Roma. Arbitra.

Coppa Italia, in corso la finale Milan-Bologna: 0-0. DIRETTA

Si legge su tg24.sky.it: I rossoneri arrivano all’atto conclusivo del torneo dopo aver eliminato l’Inter in semifinale, i rossoblu hanno invece avuto la meglio sull’Empoli. La squadra vincitrice sarà anche qualificata alla ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Maltempo a Bologna: rinviata Bologna-Milan per allerta meteo

La partita Bologna-Milan, valida per la nona giornata di Serie A e originariamente programmata per sabato 26 ottobre 2024 alle ore 18:00 presso lo stadio Renato Dall’Ara, è stata ufficialmente rinviata a causa del maltempo.