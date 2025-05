Milan-Bologna le probabili formazioni | le scelte su Fofana e Jovic

Milan e Bologna si sfideranno nella finale di Coppa Italia 2024-2025, in programma alle 21:00 allo stadio 'Olimpico' di Roma. Entrambe le squadre stanno valutando le probabili formazioni, con particolare attenzione alle scelte su Fofana e Jovic. Scopriamo insieme le opzioni che i rispettivi allenatori potrebbero schierare per cercare la vittoria.

Le probabili formazioni di Milan-Bologna, finale della Coppa Italia 2024-2025 in programma alle ore 21:00 allo stadio 'Olimpico' di Roma 🔗Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Bologna, le probabili formazioni: le scelte su Fofana e Jovic

Altre fonti ne stanno dando notizia

Probabili formazioni Milan Bologna/ Quote: ci sono rientri importanti! (finale Coppa Italia, 13 maggio 2025)

Si legge su ilsussidiario.net: Probabili formazioni Milan Bologna: rientri importanti e ancora qualche dubbio per i due allenatori verso la finale di Coppa Italia.

Milan-Bologna, probabili formazioni: un recupero e un ballottaggio

Secondo milanlive.it: Coppa Italia, finale Milan-Bologna: le probabili formazioni di Vincenzo Italiano e Sergio Conceicao per la partita all'Olimpico di Roma.

Probabili formazioni Milan-Bologna: chi al posto di Fofana e Leao, la scelta su Gimenez e Castro

Riporta fantamaster.it: Probabili formazioni Milan Bologna - Le possibili scelte di Conceicao e Italiano per Milan-Bologna della 36^ giornata di Serie A ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Maltempo a Bologna: rinviata Bologna-Milan per allerta meteo

La partita Bologna-Milan, valida per la nona giornata di Serie A e originariamente programmata per sabato 26 ottobre 2024 alle ore 18:00 presso lo stadio Renato Dall’Ara, è stata ufficialmente rinviata a causa del maltempo.