Milan Bologna la vittoria della Coppa Italia da parte dei rossoblù viene celebrata anche dalla Juve | il messaggio social è già virale!

Il Bologna ha scritto una pagina memorabile della sua storia, vincendo la Coppa Italia dopo 51 anni battendo il Milan. Questo trionfo è stato celebrato anche dalla Juventus, che ha condiviso un messaggio di congratulazioni sui social, rapidamente diventato virale. Un gesto di sportività che testimonia l'importanza di questa vittoria per il calcio italiano.

Milan Bologna, l’affermazione rossoblù in Coppa Italia viene celebrata dalla Juve: il messaggio social di complimenti è già virale. Il Bologna ha fatto la storia. Dopo 51 anni i rossoblù tornano a sollevare la Coppa Italia grazie al trionfo contro il Milan. Quest’impresa è stata celebrata anche dalla Juve, che ha voluto congratularsi con i rivali attraverso un messaggio social. Questo è il pensiero che i bianconeri hanno dedicato ai felsinei su X. MESSAGGIO – « Congratulazioni al Bologna fc 1909 per la vittoria della Coppa Italia 202425. ». .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Milan Bologna, la vittoria della Coppa Italia da parte dei rossoblù viene celebrata anche dalla Juve: il messaggio social è già virale!

