Milan-Bologna finale di Coppa Italia | probabili formazioni e dove vederla in tv

Il 14 maggio 2025, Milan e Bologna si sfideranno nella finale di Coppa Italia, in un match atteso e carico di emozioni. Scopriamo le probabili formazioni e dove seguire la gara in TV, mentre l’atmosfera si riempie di speranza e determinazione. Chi riuscirà a scrivere una nuova pagina di storia?

Roma, 14 maggio 2025 – “Liberi e spensierati, ma anche umili e concentrati. E con la voglia di rendere orgogliosi di noi i trentamila bolognesi che, ne sono certo, ci daranno una grossa mano anche all’Olimpico”. Prendere appunti, perché sono le indicazioni per provare a (ri)fare la storia. Le scolpisce Vincenzo Italiano, l’uomo che da Ribera, quando era alla guida della Fiorentina, è salito sul tetto di tre finali salvo poi aver collezionato altrettante cadute. L’uomo che questa notte sul prato dell’Olimpico proverà a spezzare un digiuno da vittoria della Coppa Italia che sotto le Due Torri dura da 51 anni rivede la contabilità infilando nel conto anche le vittorie nelle finali playoff ottenute in carriera. “Sono a tre vittorie e tre sconfitte – puntualizza –. Se i miei ragazzi domani volessero farmi un regalo. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Milan-Bologna finale di Coppa Italia: probabili formazioni e dove vederla in tv

