Milan-Bologna Finale Coppa Italia 2025 | ecco dove vederla in chiaro e in streaming orario e formazioni

Stasera, mercoledì 14 maggio, si svolgerà la finale di Coppa Italia 2024-2025 tra Milan e Bologna allo stadio Olimpico di Roma. In palio non c'è solo un trofeo, ma anche un pass per le competizioni europee. Scopri dove seguire la partita in chiaro e in streaming, oltre a orario e formazioni delle due squadre.

Dopo la sfida in campionato, Milan e Bologna si affrontano in finale: in palio la Coppa Italia e un pass europeo. In caso di parità, si va ai supplementari e poi ai rigori. Stasera, mercoledì 14 maggio, lo stadio Olimpico di Roma sarà il teatro della finalissima di Coppa Italia 2024-2025 tra Milan e Bologna. Fischio d'inizio alle ore 21:00. Ecco come seguire la partita in chiaro e in streaming e le probabili formazioni messe in campo da Sérgio Conceição e Vincenzo Italiano. Milan e Bologna si ritrovano in finale dopo il 3-1 di San Siro Un appuntamento carico di significati e ambizioni per entrambe le formazioni: da un lato il Milan di Sergio Conceição, che vuole chiudere al meglio la stagione conquistando il secondo trofeo dopo la Supercoppa Italiana; dall'altro il Bologna . 🔗Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Milan-Bologna, Finale Coppa Italia 2025: ecco dove vederla in chiaro e in streaming orario e formazioni

Maltempo a Bologna: rinviata Bologna-Milan per allerta meteo

La partita Bologna-Milan, valida per la nona giornata di Serie A e originariamente programmata per sabato 26 ottobre 2024 alle ore 18:00 presso lo stadio Renato Dall’Ara, è stata ufficialmente rinviata a causa del maltempo.