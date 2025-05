Milan-Bologna Conceiçao vs Italiano atto terzo | in palio c’è anche il futuro | Primapagina

Milano e Bologna si preparano a un incontro cruciale: il terzo atto tra Conceição e Italiano promette di essere decisivo per il futuro di entrambe le squadre. Con i social che si accendono di commenti e aspettative, questa sfida potrebbe trasformare radicalmente il panorama calcistico della stagione. Chi avrà la meglio?

2025-05-13 23:30:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com: Per entrambi si tratta di una prima volta. Destinata in qualche modo a cambiare il volto della stagione delle rispettive squadre, ma anche di indirizzare probabilmente i destini di due allenatori che, oltre ad una coppa, si sfidano per qualcosa di più. Bologna attende da 51 anni di festeggiare un titolo di questa importanza, dopo essersi riaffacciato in questa stagione nell’Europa più nobile ed aver accarezzato, fino al ko col Milan di venerdì scorso, un clamoroso bis. Vincenzo Italiano ha invece un conto aperto con le finali – ne ha perse tre, di cui la prima proprio per il trofeo in lizza a Roma – e vorrebbe chiuderlo per cancellare una fastidiosa etichetta che lo accompagna. ITALIANO: “IL BOLOGNA VUOLE FARE LA STORIA” I rossoneri ripongono invece nella finale di Coppa Italia di Roma le ultime speranze di trovare qualcosa di positivo in un’annata estremamente complicata ma nella quale, a pochi giorni dal suo avvento in panchina, Sergio Conceiçao ha portato in bacheca un’inattesa Supercoppa. 🔗Leggi su Justcalcio.com